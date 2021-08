Mulher é sequestrada e estuprada em BH após deixar filho na escola

Umade 43 anos foideemnesta quarta-feira (18/08). Após deixar seu filho na aula particular, ela foi abordada por umque roubou seu carro.

A viatura da PM compareceu ao local após acionada pela vítima via disque 190

“Ao chegar em um determinado local, pediu que a vítima desembarcasse do veículo e tirasse a roupa. Ao se recusar, o autor puxou sua blusa até conseguir tirar e nesse momento tocou o seios da vítima. Essa começou a xingar o autor que, assustado, recuou e pediu que a vítima retornasse ao veículo, e que iria ficar com o carro da vítima, mas deixaria ela no caminho”, informou o BO.

O autor deixou a mulher em frente ao posto Saramenha (Av. Serrana) e fugiu com o veículo. Após ser abandonada, a vítima fez contato com a polícia via 190, que compareceu ao local.

Denúncias de estupro

Em caso de denúncias de estupro, acione a Polícia Militar de Minas Gerais discando 190 no seu telefone. Para falar com a Central de Atendimento à Mulher, o atendimento é feito 24 horas em todo Brasil, disque 180.

Também é possível fazer denúncias de estupro em Belo Horizonte pelo telefone (31) 3270- 3245 da Delegacia Especializada do Plantão de Atendimento à Mulher da Polícia Civil ou em qualquer delegacia. E para o Ministério Público de Minas, por meio da ouvidoria do MPMG pelo telefone 127 ou (31) 3330-8409 e (31) 3330-9504.

