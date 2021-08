Homem morre após grave batida com caminhão em estrada mineira

Corpo de Bombeiros de Araxá foi acionado para realizar o desencarceramento da vítima (foto: PRF-MG/Divulgação) morreu após o carro dirigido por ele bater de frente com um caminhão-tanque Um homem de 39 anosapós o carro dirigido por elede frente com um na BR-262 em Araxá, no Alto Paranaíba. O acidente ocorreu no km 699, por volta de 14h15 desta quarta-feira (18/8).

O automóvel bateu de frente com uma carreta Volvo/FH 460, com placas de Sumaré-SP, que vinha no sentido oposto. No momento da colisão, o caminhão que transporta amônia, estava vazio.

O condutor do automóvel, natural do Rio de Janeiro-RJ, ficou preso às ferragens e faleceu no local.

O Corpo de Bombeiros de Araxá foi acionado para fazer o desencarceramento do corpo da vítima, e a Polícia Civil compareu ao local para realizar a perícia técnica.

O motorista da carreta, que havia saído de Uberlândia-MG com destino à Camaçari-BA, não teve ferimentos.

Após a conclusão dos trabalhos, o trânsito na rodovia foi liberado nos dois sentidos.