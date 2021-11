Ônibus não cai em ribanceira na BR-381 por um triz após batida em carreta

Por poucos metros, ônibus não desceu o barranco na BR-381 (foto: CBMMG/Divulgação)

Milagre e caçada. Assim se explica o que aconteceu no final da tarde desse domingo (7/11), quando uma carreta desgovernada bateu em um ônibus, e depois fugiu do local, na BR-381, próximo a Nova Era, no trecho conhecido como Rodovia da Morte, na Região Central de Minas. Por pouco, a estrada mineira não é palco de nova tragédia

O ônibus de turismo seguia em direção a Belo Horizonte quando ocorreu o acidente. Parte do veículo ficou para fora da pista, mas, por sorte, não caiu em ribanceira. Duas pessoas ficaram feridas.

Segundo uma funcionária da empresa de ônibus Turim, o ônibus - placa HEH 1644 - foi surpreendido quando uma carreta surgiu na pista oposta, em alta velocidade. O motorista do veículo de carga tentou freá-lo, a carroceria formou um “L” na pista, com o chassis avançando sobre o ônibus.

Ônibus teve de ser guinchado pelo Corpo de Bombeiros (foto: CBMMG)

Nesse instante, a frente do ônibus foi atingida, e o veículo foi jogado para fora da pista. O condutor, no entanto, conseguiu frear o ônibus a tempo e evitar uma trágedia. Ele é um dos feridos. Já o motorista da carreta fugiu do local, sem prestar socorro.

Caçada

Além do motorista, um passageiro ficou ferido. Os dois foram socorridos, levados para o Hospital de Nova Era. As investigações estão sendo feitas pelas autoridades, que tentam identificar a carreta - ninguém anotou a placa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) a Polícia Militar uniram forças para encontrar o fugitivo.