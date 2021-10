Ônibus que levava 53 pessoas cai em rodovia mineira e deixa mortos

Equipes de socorro resgatam feridos e corpos no ônibus que despencou em Leopoldina (foto: Júlio Cabral/O Vigilante Online)

Um ônibus da Viação Gontijo com 52 passageiros e o motorista despencou em uma ribanceira de cerca de 250 metros às margens da BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata, na noite desse sábado (2/10). Inicialmente, as autoridades mineiras informaram que oito pessoas morreram, mas, posteriormente, retificaram a informação para quatro óbitos confirmados ().

O acidente ocorreu por volta das 23h de sábado (2/10), quando chovia bastante. O local é sinuoso e conta apenas com pistas simples. Na altura do KM 766, o ônibus de turismo perdeu o controle e atravessou uma curva, caindo no barranco íngreme, e capotando.

LEIA TAMBÉM: Acidente com ônibus deixa quatro mortos: um bebê e três mulheres



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o ônibus fazia a linha Santo Amaro (SP) a Ubatã (BA), transportando 53 passageiros, sendo 46 adultos pagantes, seis crianças e o motorista. Os feridos foram enviados a hospitais de pronto-atendimento locais.





Equipes de resgate precisaram empregar técnicas verticais para acessar os feridos e mortos em barranco de 150 metros de profundidade (foto: Júlio Cabral/O Vigilante Online)

Foram empenhados 13 militares e cinco viaturas do sétimo pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Leopoldina. O ônibus ficou parcialmente submerso nas águas do Córrego do Angu, que corre ao fundo da ribanceira, praticamente só com as rodas para cima.Devido à gravidade do acidente e necessidade de salvamento das vítimas, foram chamadas equipes do Corpo de Bombeiros de Leopoldina, Além Paraíba e Juiz de Fora, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de toda região, além da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar.

Sobreviventes

Neste domingo (3/10), por voltas das 14h20, sete militares ainda estavam no local, com duas guarnições empenhadas no resgate: uma de Leopoldina e outra de Além Paraíba. Os sobreviventes foram enviados a hospitais de pronto-atendimento em Leopoldina e Cataguases. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deram apoio ao resgate.

O local, de difícil acesso, e a densa vegetação foram fatores que, conforme a corporação, dificultaram a conclusão dos trabalhos. “O ônibus foi retirado agora há pouco do local, onde foi necessária a interdição de meia pista da rodovia pela Polícia Rodoviária Federal”, informa o CBMMG, em nota emitida à imprensa por volta das 16h40.

Meia pista da rodovia ficou interditada por cerca de três horas, sob comando da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Militar de Minas Gerais também deu apoio à ocorrência.

Gontijo lamenta

Procurada, a viação Gontijo lamentou o acidente e informou que presta auxílio às famílias dos passageiros mortos, assim como os machucados. "O estado de cada um foi checado, além de avisar as famílias, levar os que os médicos liberavam para local onde podiam tomar banho, descansar, além de receberem alimentação", afirmou, por nota ( leia a íntegra abaixo ).





"A empresa cuidou também do acompanhamento às famílias na liberação dos corpos junto às autoridades", complementou.

Nota da Viação Gontijo:

"Infelizmente, apesar de todo ônibus da Gontijo só sair da garagem para iniciar viagens após revisão mecânica, e de todo o cuidado na estrada para garantir a segurança dos passageiros, tivemos grave acidente no início da madrugada deste domingo, que lamentavelmente levou à morte 4 dos nossos passageiros.





A empresa enviou imediatamente para o local 3 gerentes de Belo Horizonte para acompanharem os passageiros em hospitais, onde o estado de cada um foi checado, além de avisar as famílias, levar os que os médicos liberavam para local onde podiam tomar banho, descansar, além de receberem alimentação. A empresa cuidou também do acompanhamento às famílias na liberação dos corpos junto às autoridades".

Nota da Polícia Civil:

"Sempre atenta ao suporte ao interior do Estado, a PCMG enviou Perito Criminal, Médicos Legistas e Investigador de Polícia para dar suporte à equipe de Leopoldina. Houve acidente com um ônibus da Viação Gontijo, com várias vítimas, infelizmente algumas fatais. O transporte foi realizado pelo helicóptero da Instituição, por meio da Coordenação Aerotática. Até o momento, quatro vítimas foram submetidas a exames de necropsia, sendo três delas já identificadas. Os óbitos decorreram de politraumatismo contuso. As causas do acidente serão apuradas pela Perícia Criminal da PCMG que já coletou varias informações técnicas no local do sinistro.





A PCMG informa que, até o momento, três vítimas foram identificadas, sendo duas mulheres, uma de 48 anos e a outra de 65 anos, e um bebê de 1 ano e 1 mês".