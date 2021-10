Mulher fica presa em carro capotado

Carro capota no Anel Rodoviário de BH e deixa três feridos (foto: CBMMG)

Um Fiat palio com três pessoas capotou no início da manhã deste domingo (03/10) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Madre Gertrudes, Região Oeste de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma senhora de aproximadamente 45 anos estava retida dentro veículo, mas não presa às ferragens."Ela estava consciente, orientada e queixando de dores da coluna e não apresentava sensibilidade nas pernas. Ela foi imobilizada e retirada com o apoio de uma ambulância do SAMU e da Via 040", informou a corporação.As outras duas vítimas, dois homens de aproximadamente 45 anos, segundo estimativa dos bombeiros, já estavam fora do veículo e tinham apenas escoriações. Eles foram conduzidos pelo SAMU para uma unidade hospitalar não informada.