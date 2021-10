Caminhão boiadeiro desvia de carro na contramão e 10 animais morrem na BR

Retirada de animais e caminhão terminou na manhã deste domingo (foto: PRF/Divulgação) Dez animais morreram depois que um caminhão boiadeiro tombou, neste domingo (3/10), na rodovia BR-365, na altura do município de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista teve que ser parcialmente fechada para retirada do veículo e do gado.

O motorista que transportava o gado perdeu o controle do caminhão quando uma das rodas entrou na canaleta da rodovia. O veículo tombou e parou escorado em um barranco ao lado da rodovia.

A PRF informou que o compartimento de carga não se abriu e nenhum dos 40 animais transportados fugiu, mas o proprietário estima que houve perda de 10 cabeças por conta dos ferimentos durante o acidente.

O gado era transportado de Fronteira, no Triângulo Mineiro, para Itaobim, no Vale do Jequitinhonha. O motorista não se feriu e não tinha qualquer problema para realizar a condução do veículo.





Retirada



Parte do veículo comprometia a segurança da pista, o que obrigou a PRF a fechar parcialmente o tráfego na altura do km 505, da BR-365, próximo ao trevo de Patrocínio. O objetivo era a remoção não só do caminhão, como dos animais, trabalho que durou até a manhã deste domingo, quando a pista foi liberada por completo.



Os animais foram transbordados para um veículo que o proprietário providenciou.