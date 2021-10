Seis feridos, um morto e incêndio depois de acidentes da madrugada

Madrugada violenta nas rodovias mineiras: carreta pegou fogo, ônibus ficou destruído após bater com uma carreta e carro capotou (foto: Reprodução/WhatsApp e Reprodução/BHnoQAP e CBMMG/Divulgação)

A madrugada deste sábado (2/10) foi violenta nas estradas mineiras . Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas depois de acidentes rodoviários ocorridos em pontos diversos do estado. Um incêndio também se alastrou na Região Central após uma carreta ser tomada pelas chamas.Na BR-040, por volta das 5h40, um veículo capotou próximo ao limite entre Belo Horizonte e Nova Lima, entre os bairros Belvedere e Canadá. Ao todo, três pessoas ficaram feridas - uma delas ficou presa às ferragens com suspeita de fratura em um dos braços. O acidente ocorreu entre o posto Chefão e o posto Mutuca.

Carro capotou na BR-040, entre BH e Nova Lima (foto: Reprodução/BHnoQAP)

Sete Lagoas

Em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após o capotamento de um veículo de passeio. Viaturas médicas do Samu e dos bombeiros foram mobilizadas para esse atendimento. O acidente foi registrado por volta da 1h, também na madrugada.

Anel Rodoviário

No Anel Rodoviário, próximo ao Viaduto São Francisco, em Belo Horizonte, o tombamento de um caminhão com tijolos trouxe interdição parcial da via e o motorista ficou preso às ferragens, precisando ser liberado pelos bombeiros após o acidente. A vítima ficou presa pelas pernas. Ele foi removido e transportado pela Unidade de Resgate até o Hospital Risoleta Neves e a via acabou liberada.

Tijolos ficaram espalhados pela Anel Rodoviário (foto: CBMMG/Divulgação)

Nova Era

Já na BR-381, em Nova Era, uma carreta bi-trem carregada com bobinas pegou fogo na rodovia. "As chamas já tomaram conta da carreta e se alastrou para uma vegetação às margens da via", informaram os bombeiros, por nota.

Carreta pega fogo no meio da rodovia (foto: Reprodução/Redes sociais e CBMMG/Divulgação)

Os militares não souberam informar quais as causas do acidente nem mesmo se o trânsito foi afetado. O motorista se feriu.

Rio Casca

Na BR-262, na altura de Rio Casca, na Zona da Mata, um ônibus de turismo bateu de frente com uma carreta. O motorista do ônibus ficou ferido. O acidente foi registrado por volta das 4h15.