Polícia Civil prende homem que violentou e engravidou a neta de 10 anos

Após parecer positivo do Ministério Público, equipe da Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o acusado (foto: PCMG / Divulgação)

A polícia Civil de Araxá, no Alto Paranaíba, prendeu nessa sexta-feira (1°/10), um homem de 52 anos, acusado de violentar e engravidar a própria neta de 10 anos. Na delegacia, ele confessou o crime.

De acordo com as investigações, a vítima vinha sofrendo violência sexual pelo avô materno há alguns meses e acabou engravidando. A família só descobriu os abusos e a gestação após a garota apresentar mudanças na estrutura corporal.

Ao tomar conhecimento sobre o fato, a Delegacia de Orientação e Proteção à Família de Araxá instaurou um inquérito policial contra o investigado, P.F., de 52 anos.

Ele responderá pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto dispõe sobre a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menores de 14 (catorze) anos.

Mandado de prisão

A autoridade policial também pediu a prisão preventiva suspeito, e o Ministério Público se manifestou favorável, tendo em vista a gravidade dos fatos e a importância do afastamento do homem do convívio familiar.

Ao ser preso, na delegacia, ele confessou a autoria em depoimento, sendo encaminhado posteriormente ao presídio de Araxá.

A vítima realizou exames médicos na Santa Casa de Misericórdia e receberá assistência de órgãos de proteção do município.