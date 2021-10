Fiscalização fecha bares que ultrapassaram horário permitido em BH

Fiscalização interdita bares da Savassi por burlarem regras da pandemia (foto: PBH/Divulgação)

Muitos estabelecimentos promoveram aglomerações dentro e fora de seus recintos (foto: PBH/Divulgação)

Oito bares do quarteirão fechado boêmio da Rua Sergipe foram fechados na madrugada deste sábado pela fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) por não respeitarem as regras de funcionamento durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).Várias irregularidades foram detectadas, tais como mesas e cadeiras apreendidas por ausência de licença, alvará em desconformidade, pendências com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ausência do Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para estabelecimentos comerciais (AVCB), pendente desde 2019, incorrências da Vigilância Sanitária e detecções de inconformidades que levaram a interdição de oito estabelecimentos.Segundo a PBH, "todos foram interditados por promoverem aglomeração em sua frente e entorno, por venda de bebidas a clientes em pé e promoveram a aglomeração na rua com a venda de bebidas".Um dos bares, na rua Paraíba, foi interditado por "estar em funcionamento após o horário estipulado pelo decreto atual, que é o de 1h. A interdição aconteceu por volta de 1:15", informou o órgão fiscalizador.