Minas: menina de 4 anos morre em rio depois que barco onde estava virou

Bombeiros fizeram buscas no local do acidente (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma menina de 4 anos morreu ao se afogar no Rio São Francisco depois que a embarcação onde estava, com outros quatro familiares, virou no curso d'água na Ilha do Jatobá, município de Januária, no Norte de Minas, por volta do meio dia dessa sexta-feira (1/10).

Na manhã deste sábado (2/10), a garota acabou sendo encontrada por ribeirinhos, sem vida. O corpo estava a uma distância de 35 quilômetros do local do acidente, no município de Itacarambi.

Pai, mãe e três filhos - além da menina, outras crianças de 9 e 6 anos - estavam no barco para atravessar de uma margem para outra. Nâo se sabe porque o barco virou. No momento, os pais conseguiram salvar somente dois dos filhos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, deu início às buscas e varreduras na região conhecida como Porto do Jatobá.