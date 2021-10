O idoso de 73 anos foi atingido por um eucalipto na chácara onde trabalhava (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um idoso, de 73 anos, morreu ao ser atingido por uma árvore que caiu, em Guaxupé, no Sul de Minas. A tragédia ocorreu na noite dessa sexta-feira (1/10), durante uma tempestade que atingiu a região. Bombeiros, no entanto, destacaram que não é possível afirmar que a queda do tronco tenha relação com o mau tempo.