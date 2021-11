Suspeito de roubar caminhão se envolve em acidente e morre na BR-381

Homem que estava na direção foi retirado das ferragens já sem vida (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um caminhão tombou e fechou parte da BR-381 na madrugada desta terça-feira (9/11) em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista morreu. A suspeita é de que ele tenha roubado o veículo e se acidentou na fuga.













Carga de refrigerantes ficou espalhada pela pista (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a cabine retorcida e muita carga na pista. Eles tiveram que usar equipamentos hidráulicos para chegar ao homem que conduzia o veículo, que já foi encontrado morto. Ele não foi identificado.





Após eliminarem o risco de explosão, os bombeiros espalharam serragem na pista para evitar derrapagens.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sabará, por volta das 7h30, o caminhão já havia sido retirado, mas a via não foi liberada para a limpeza da pista. O trânsito chegou a ser fechado em ambos os sentidos. Ainda segundo a PRF, a Polícia Militar (PM) foi acionada para acompanhar as circunstâncias do roubo do veículo.