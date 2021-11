Caminhão sem freio arrasta carros e deixa rastro de destruição na Grande BH

Acidente nesta tarde em Jaboticatubas (foto: WhatsApp/Reprodução)

Acidente nesta tarde em Jaboticatubas (foto: WhatsApp/Reprodução)

Um acidente envolvendo um caminhão carregado de pedras e cinco veículos de passeio em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou pelo menos duas pessoas feridas e um rastro de destruição na tarde desta segunda-feira (8/11).De acordo com a Polícia Militar (PM), a corporação fazia patrulhamento quando foi acionada por moradores que relataram o acidente na Rua Benedito Valadares, próximo ao número 149.Chegando ao local, policiais se depararam com um caminhão parado e uma fila de carros atingidos. Alguns praticamente destruídos.O motorista do caminhão contou aos policiais que, ao chegar na área central de Jaboticatubas, percebeu que o veículo começou a ter problemas nos freios. Ele relatou ter tentado, de várias maneiras, parar o caminhão, mas não conseguiu evitar o acidente.O motorista foi levado para o hospital municipal em estado de choque.Uma mulher que estava com o veículo estacionado na porta da escola foi também socorrida para o mesmo hospital, mas, em seguida, transferida para Belo Horizonte.Os outros veículos estavam vazios no momento do acidente.