Reforma no Aeroporto de Confins provoca mudanças na sala de embarque

A estimativa é que essa etapa da reforma do Terminal de Passageiros 1 tenha duração de 14 meses. (foto: Aeroporto Internacional de Belo Horizonte)

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, loalizado na cidade de Confins, região Metropolitana da capital, entra em uma nova fase na reforma do Terminal de Passageiros 1. Nesta terça-feira (9/11), começam as obras na sala de embarque.

Algumas mudanças já foram colocadas em prática desde domingo (7/11), como a abertura dos portões de embarque doméstico de 23 a 30, do Terminal de Passageiros 2 e o fechamento dos portões de 1 a 6, do Terminal de Passageiros 1.



Hoje (9/11), ocorreu a transferência do canal de inspeção, que passa a funcionar próximo à Polícia Federal, também no primeiro pavimento. Nessa nova estrutura, o passageiro contará com o mesmo volume de esteiras, o que garante o fluxo e atendimento aos usuários.

“O aeroporto já atua para informar ao público sobre a reforma e possíveis alterações, para que os passageiros embarquem com tranquilidade e que não haja impactos durante essa fase de transição. Vamos operar em 100% no Terminal de Passageiros 2. Sinalizações já estão realocadas pelo terminal e a concessionária está à disposição para esclarecer as dúvidas. O foco permanece em oferecer a melhor experiência a todos que passam por aqui”, frisa Gustavo Anfra, gestor de Desenvolvimento Aeroportuário da BH Airport.

O projeto de modernização prevê a ampliação das áreas comerciais, assim como a revisão dos fluxos e processos – que englobam raio-X, check-in, restituição de bagagens, salas e portões de embarque. A estimativa é que essa etapa da reforma tenha duração de 14 meses.

De acordo com a BH Aiport, concessionária que administra o aeroporto, o objetivo das obras é oferecer ainda mais conforto e comodidade a passageiros, visitantes e toda a comunidade aeroportuária, bem como ampliar as áreas comerciais do terminal em mais de 100%.

“Com a reforma, o aeroporto entra em um novo patamar de excelência. Além de melhorar significativamente a eficiência operacional, as intervenções vão permitir que as pessoas tenham a melhor experiência ao circular pelo terminal, bem como mais conforto e opções de compras”, avalia Anfra.

As interveções no Terminal de Passageiros 1 demandarão investimentos da ordem de R$ 100 milhões.