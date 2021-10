Mulher que tentava embarcar com quase 8 kg de cocaína é presa em Confins

Drogas estavam escondidas em duas malas que tinham como destino o Aeroporto de Lisboa (foto: PF)

O tráfico internacional de drogas a partir do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, está sendo investigado pela Polícia Federal, a partir da prisão de uma mulher de 31 anos que tentava embarcar para Portugal, com 7,72 quilos de cocaína, distribuídos em tabletes.

A apreensão ocorreu no fim de semana, mas só foi revelada nesta quinta-feira (7/10), uma vez que a Polícia Federal tentava identificar outros membros da quadrilha.

Segundo informações da PF, uma bagagem, que tinha sido despachada no balcão de embarque, do voo com destino à Lisboa, foi selecionada. Imediatamente, a passageira foi identificada e a bagagem despachada aberta em sua presença, quando foi encontrada a droga.

Foi dada voz de prisão à mulher, que será indiciada por crime previsto nos artigo 33 da Lei 11.343/2006, tráfico internacional de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos, podendo ser aumentada pelo artigo 40, inciso I, da mesma Lei, que aumentaria o tempo de um sexto a dois terços da pena.