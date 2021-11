Carreta e caminhão-baú se envolvem em colisão frontal na BR-262

Após a colisão, caminhão baú parou de forma transversal, bloqueando os dois sentidos da via (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Dois homens ficaram feridos após uma colisão frontal entre uma carreta carregada de etanol e um caminhão-baú na manhã desta quinta-feira (11/11), no km 717 da BR-262, próximo ao distrito de Itaipu, entre Araxá e Uberaba, no Alto Paranaíba. Houve vazamento do combustível no local e devido ao risco de explosões, o trânsito teve que ser totalmente interditado.

O motorista do caminhão-baú ficou preso às ferragens, sendo necessário o trabalho de remoção e desencarceramento. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Araxá (UPA), com ferimentos leves. O outro condutor também teve apenas pequenas lesões e foi atendido no local.

Trânsito interditado

Um dos tanques da carreta, com aproximadamente 30 litros de etanol, apresentava vazamento e, por isso, órgãos ambientais foram acionados. Representantes da empresa Ambipar, responsável pelo gerenciamento ambiental e manejo de produtos químicos, foram até ao local. Foi necessário realizar o transbordo da carga.

Carreta Bitrem tombou fora da pista, e apresentou vazamento em um dos seus tanques carregados de etanol (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação)

Equipes do Pelotão de Emergências Ambientais e Desastres (PEMAD) de Uberaba e de Belo Horizonte também se deslocaram para o local para apoio.

O trânsito no trecho teve de ser totalmente interditado. Até o início da tarde ainda não havia sequer previsão de liberação.