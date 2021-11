Motorista é detido na BR-262 com droga avaliada em mais de R$ 2,5 milhões

Um motorista foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde dessa quarta-feira (10/11), enquanto transportava mais de 20 kg de pasta base de cocaína. O flagrante foi registrado no km 677, da BR-262, em Araxá, no Alto Paranaíba. As drogas estão avaliadas em R$ 2,5 milhões.

De acordo com a PRF, a equipe deu ordem de parada para o veículo quando viu o motorista conversando ao celular enquanto dirigia pela rodovia. Durante a abordagem, o condutor se mostrou muito nervoso com a situação. A atitude do rapaz gerou suspeita.Logo depois da abordagem inicial, os policiais fizeram uma busca pelo carro e encontraram 20 tabletes de pasta base de cocaína, que pesaram mais de 21 kg. Ainda segundo a PRF, todo o material foi avaliado em quase R$ 2,5 milhões.Na tentativa de se explicar, o motorista disse que pegou o veículo em Catanduva, no interior de São Paulo, e ia até Pirapora, no Norte de Minas, a pedido de um primo.O suspeito foi detido em flagrante e conduzido até a delegacia da Polícia Civil em Araxá.