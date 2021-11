Chuvas causam alagamentos e interditam pontes em Alvinópolis

Ponte que liga o Bairro Souza ao centro da cidade ficou comprometida (foto: Defesa Civil Divulgação)

As chuvas que caíram na madrugada desta quinta-feira (11/11) em Alvinópolis, na região central de Minas, causaram uma série de estragos pela cidade. De acordo com a Polícia Militar, a sala de operações da PM recebeu muitas ligações de pessoas assustadas com a chuva e apontando os alagamentos em diversas ruas.A ponte que liga o Bairro Souza ao centro da cidade, localizada na Rua Fonseca, foi um dos pontos mais críticos. O Rio do Peixe transbordou e cobriu toda a ponte, impedido a passagem de pessoas e veículos.