Capotamento de caminhão deixa um morto e um ferido em Nova Lima

Um acidente com um caminhão matou um dos ocupantes no início da manhã desta quinta-feira (11/11). O veículo capotou em Nova Lima na MG-030, próximo ao Trevo da Máquina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão perdeu o controle e caiu no barranco dentro de uma obra, deixando duas vítimas, sendo uma delas fatal.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), tentou reanimar um homem, não identificado, que estava com parada cardiorrespiratória, mas ele não respondeu aos estímulos do protocolo de ressuscitação. "O SAMU acaba de atestar o óbito desta segunda vítima do sexo masculino, sem identificação", divulgou o Corpo de Bombeiros.