Carona de caminhão que transportava líquido corrosivo morre em capotamento

Caminhão tombou ao lado da estrada, próximo a um curso dágua (foto: CBMMG/Divulgação)

Um grave acidente, no final da tarde de sábado (20/11), no quilômetro 444 da BR-367, no local conhecido como Ponte Alta, nas proximidades de Turmalina, no Norte de Minas, deixou um morto. Um caminhão, que transportava material líquido corrosivo, Tanalith CCA-C 60%, capotou, provocando a morte de um homem que viajava de carona.

LEIA MAIS 11:48 - 11/11/2021 Capotamento de caminhão deixa um morto e um ferido em Nova Lima

Capotamento de caminhão deixa um morto e um ferido em Nova Lima 17:18 - 26/10/2021 Motorista morre em capotamento de caminhão e carga atinge Rio Muriaé

Motorista morre em capotamento de caminhão e carga atinge Rio Muriaé 18:22 - 20/09/2021 Capotamento de caminhão mata passageiro que foi parar em cima do motorista



Segundo o Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros de Diamantina, o caminhão transportava 5 mil litros da substância, que estavam em quatro vasilhames, que estouraram e derramaram na beira da estrada, próximo ao Rio Araçuaí. O Tanalith CCA-C 60% é usado no tratamento de eucalipto.

Segundo os bombeiros, não houve contaminação do córrego, pois o líquido não alcançou a água. O local foi isolado e os bombeiros aguardam as chegadas de equipes da SuaTrans de Montes Claros e do Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) de Belo Horizonte, para exame do local.