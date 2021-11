Capotamento em Contagem deixa rapaz gravemente ferido

Motorista teve lesões graves e foi encaminhado ao hospital (foto: CBMMG/Divulgação) Um capotamento em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou um rapaz de 21 anos gravemente ferido. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida Francisco Firmo de Matos, esquina com Rua Colorado, no Bairro Riacho das Pedras.









A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com lesões graves e, em seguida, encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem. Os militares notaram que o condutor apresentava sinais de embriaguez.





A Avenida Francisco Firmo de Matos chegou a ser interditada devido ao vazamento de óleo na pista. Após conter o espalhamento do líquido com serragem, os agentes liberaram a via.



Até a publicação desta matéria ainda não havia atualização sobre o estado de saúde do rapaz resgatado pelos bombeiros.