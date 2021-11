Acidente na MG-040, em Mário Campos, deixa um morto e dois feridos

SAMU atendeu todas as vítimas do acidente, mas o jovem não resistiu (foto: Jair Amaral/EM)

Um grave acidente entre uma bicicleta e um carro, registrado na noite dessa quarta-feira (10/11), na MG-040, em Mário Campos, na Grande BH, deixou uma pessoa morta e duas feridas.









O jovem estava consciente, mas acabou morrendo. “Estava com hemorragia oral e nasal e ferimentos generalizados pelo corpo”, informou o sargento.





Após o choque, o carro teve sua direção perdida e acabou capotando e caindo em uma ribanceira. Um casal, que estava em seu interior, foi retirado após a porta do véiculo ser cortada pela equipe de bombeiros. “Ambos estavam conscientes, mas tiveram contusões e escoriações. O homem estava com suspeita de fratura no braço”, explicou Miranda.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.