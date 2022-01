Homem se masturba atrás de mulher dentro de shopping de Uberaba

Segundo registro policial, segurança do shopping disse que a ação do suspeito seria verificada por intermédio de câmeras de segurança (foto: Praça Shopping Uberaba/Divulgação)

Uma promotora de vendas, de 40 anos, acionou a Polícia Militar (PM) na tarde de ontem (24/1) e relatou que no momento que estava sentada em um banco, localizado em corredor do 1º piso do Praça Shopping Uberaba, se surpreendeu com um homem se masturbando atrás dela.

Então, ela pediu socorro aos gritos, sendo que neste momento o suspeito de importunação sexual fugiu, não sendo contido por seguranças.





Conforme relato de testemunhas, ele saiu de moto por um dos estacionamentos do shopping.

Ainda de acordo com o relato da mulher no boletim de ocorrência da PM, quando ela estava sentada no banco, repentinamente, ouviu sons e percebeu movimentos estranhos próximo ao lado direito do seu pescoço.

Ao olhar para trás, deparou-se com um indivíduo branco e magro com o pênis para fora da calça e se masturbando.

Acompanhada de um segurança, ela se deslocou até o local onde os fatos ocorreram e foi informada de que a situação seria verificada por intermédio de câmeras.

Afim de apurar se câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito ou o mesmo correndo pelo shopping, a reportagem tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa do shopping, mas não obteve resposta.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foi instaurado um procedimento investigativo para apurar o crime e, até o momento, ninguém foi preso.