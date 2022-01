Homem é indiciado por triplo homicídio no Triângulo Mineiro

Local do crime na zona rural de Gutinhatã (foto: Manoel Neto) A Polícia Civil de Minas Gerais finalizou o inquérito e indiciou o homem de 39 anos que confessou ter matado um casal de idosos e o bisneto deles no município de Gurinhatã, no Triângulo Mineiro. O crime foi cometido em novembro de 2021 e o homem segue preso.



De acordo com a inquérito, o agora indiciado vai responder por triplo homicídio, que foi agravado com três qualificadoras: motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas. Ainda segundo a polícia, foi confirmado que ele agiu sozinho.



O autor confesso fugiu, mas acabou preso no trevo de Cachoeira Alta (GO), onde ele tentava uma carona para a rodoviária da cidade.



Ele segue detido no Estado de Goiás e pode ser transferido para Ituiutaba, no pontal do Triângulo, onde corre o caso.