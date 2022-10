Músico que pediu socorro por rede social é encontrado

Músico estava desaparecido desde quinta-feira (20/10) e chegou a publicar um pedido de socorro no status do WhatsApp (foto: Redes sociais/Reprodução)

O músico Wesley Ribeiro Clemente, de 32 anos, que estava desaparecido há quatro dias, foi encontrado nesse domingo (23/10) em Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

A família não deu mais detalhes sobre o que aconteceu.

Leia também: Homem suspeito de manter ex em cárcere privado é preso

Parentes procuravam por Wesley desde a última quinta-feira, quando ele foi visto por uma amiga por volta das 11h, no terminal rodoviário da cidade de Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Para a mãe, o músico falou que ia encontrar um casal que queria contratá-lo para tocar em um casamento.

Wesley chegou a publicar um pedido de socorro no seu status do WhatsApp. A família tentou contato com ele assim que viu a mensagem, mas não conseguiu.



A Polícia Civil foi procurada pela reportagem do Estado de Minas, mas ainda não retornou.