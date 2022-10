Músico desaparece na Grande BH após pedir socorro pelo status do WhatsApp

Os familiares e amigos de Wesley Ribeiro Clemente, de 32 anos, estão procurando o músico, que desapareceu nessa quinta-feira (20/10) na cidade de Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi visto pela última vez por uma amiga por volta das 11h, no terminal rodoviário da cidade.

Vanessa, irmã do músico, disse que ele usava uma blusa preta de malha, calça jeans cor bege, tênis branco da Adidas com listras roxas e levava uma mochila preta quando saiu de casa

Clemente fez um pedido de socorro no seu status do WhatsApp às 18h52 dessa quinta-feira. A família tentou contato com ele assim que viu a mensagem, mas não conseguiu.