Homem desaparece em pesca, mobiliza bombeiros e é encontrado com vida

Renato Manfrim - Especial para o EM

Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Frutal realizou buscas durante parte da tarde de ontem (18/10) (foto: Corpo de Bombeiros de Frutal/Divulgação)

Um homem de 44 anos, que realizava pesca submersa no Rio Grande, município de Frutal, no Triângulo Mineiro, ao lado de um amigo, de 50 anos, desapareceu no início da tarde de ontem (18/10), mobilizando equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Frutal.

Ainda de acordo com o registro, segundo relatos do solicitante, o desaparecimento aconteceu por volta das 13h, quando, durante a pesca, não conseguiu mais contato visual com o amigo.

Então, por conta própria, o solicitante disse que realizou buscas no local e, como não obteve êxito, chamou os bombeiros, que durante parte da tarde também realizaram buscas.