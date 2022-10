Um incêndio no terceiro andar de um edifício no Centro de Itabira, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, às 21h40, desta terça-feira.O fogo começou em um hotel e, até o momento, não teve nenhuma vítima, segundo informado pelos militares. Também não foi informado como estava a lotação do estabelecimento.Os bombeiros informaram que, assim que o fogo for debelado, eles devem conseguir definir a causa.

Fogo atinge terceiro andar de hotel em Itabira (foto: Reprodução)