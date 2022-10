Micro-ônibus cai em ribeirão e deixa cinco feridos em Coronel Fabriciano

Veículo tombou na avenida Julita Pires Bretas, em Coronel Fabriciano (foto: Divulgação/CBMMG)



De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), as vítimas foram retiradas em segurança, com escoriações e alguns traumas. Duas pessoas apresentaram um estado prioritário, uma com suspeita de fratura em uma das pernas, e outra, com um traumatismo cranioencefálico (TCE).



Bombeiros resgataram cinco pessoas em segurança (foto: Divulgação/CBMMG)

Quatro das vítimas foram encaminhadas para o Hospital Dr. José Maria de Morais, no municipio. A outra foi transportada para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também atenderam à ocorrência.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata