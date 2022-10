Serra da Piedade: começam obras para remoção de parte de rocha

Trecho de estrada interditada por rocha rachada da Serra da Piedade (foto: ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE/EM/D.A PRESS)

Começaram nesta terça-feira (18/10) as obras de remoção de parte de uma rocha na Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No local, distante um quilômetro da histórica ermida (a menor basílica do mundo), que guarda a imagem da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, foram identificadas várias rachaduras, o que suspendeu a visitação ao santuário pelos romeiros.

De acordo com a Arquidiocese de Belo Horizonte, a qual o santuário está vinculado, cada metro cúbico da rocha, que tem 16 metros de altura, pesa 3 toneladas.



O movimento de caminhões começou na tarde dessa segunda-feira (17/10), transportando areia e cascalho que cobrem o asfalto para protegê-lo das pedras lançadas sobre a pista durante os trabalhos.

A Arquidiocese de BH informa que a rocha não será implodida nem removida: a grande pedra será dilapidada, sendo retirada a parte com rachaduras.



A outra parte da rocha sustenta outras pedras do maciço. A intervenção, feita por empresa especializada nesse tipo de atividade, tem acompanhamento da equipe de geologia e engenharia da arquidiocese.

Identificação

Na última sexta-feira (14/10), a equipe técnica do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais, que monitora as condições geológicas da Serra da Piedade, identificou fissuras em uma das rochas próximas ao caminho que leva ao ponto mais alto do maciço.

De acordo com a Arquidiocese de BH, “por prudência, buscando garantir ainda mais segurança para peregrinos e turistas”, o santuário decidiu pela suspensão temporária das visitas, a partir de sábado (15/10).



De imediato, a equipe de geologia e engenharia do santuário, com o auxílio de uma empresa especializada, apontou a solução técnica adequada. A expectativa é que as obras estejam concluídas até o fim do mês.