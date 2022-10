Suspeito de incendiar Serra do Rola Moça fazia vídeos para redes sociais

O incêndio foi causado por fogos de artificio que o empresário vendia e divulgava em vídeos das redes sociais (foto: PCMG/Reprodução)

Por Silvia Pires

Um homem de 29 anos é suspeito de causar o incêndio na Serra do Rola Moça, que destruiu cerca de 2 milhões de hectares de área preservada. O acusado é empresário e usava fogos de artifício para divulgar seus produtos nas redes sociais.Segundo a Polícia Civil, imagens de segurança do Parque Serra do Rola Moça permitiram a identificação do autor. "Ele usa os fogos de artifício para chamar atenção na internet e vender seus produtos", conta Eduardo Vieira, delegado da Polícia Civil. O suspeito tem uma distribuidora de bebidas e vende celulares pelas redes sociais.As investigações apontam que ele tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. "Isso é preocupante, porque ele pode estar influenciando outras pessoas a fazer o mesmo", ressalta Vieira. Ainda de acordo com a polícia, ele tem passagem por tentativa de homicídio e tráfico de drogas.A operação, chamada Sentinelas da Floresta , cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (18/10). No local também foram encontradas drogas, semelhantes a maconha. O homem foi conduzido a delegacia.

O incêndio, que ocorreu em 16 de setembro, levou mais de 24 horas para ser controlado. As chamas consumiram 2 milhões de hectares de área preservada, o que equivale a 250 campos de futebol.