Temperaturas acima de 30°C predominam em Minas nesta terça-feira (18/10)

BH terá máxima de 31°C à tarde (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Cler Santos

A névoa seca está dominando o clima nesta semana em Minas Gerais. Nesta terça-feira (18/10), a maioria das regiões mineiras - com exceção do Sul de Minas - está com temperaturas máximas acima de 30°. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Algumas regiões, como Noroeste, Norte ,Triângulo Mineiro e Central, sofrem com umidade abaixo de 20% além do calor intensificado pela névoa seca.

Em Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada hoje (18) na estação Pampulha subiu, chegando a 18,6°C. Já a máxima prevista é de 31°C, acompanhada de 40% de umidade à tarde. Não há possibilidade de chuva.

Ainda de acordo com o Inmet, para o restante de Minas Gerais, Monte Verde no Sul de Minas registrou mínima de 13,1°C. Mas, a máxima prevista para as regiões Noroeste e Norte é de 37°C, com baixa umidade.

No Sul, ainda há chance de pancadas de chuva isoladas durante a tarde.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen