Chuva pode voltar a partir desta quarta-feira (19), diz Inmet BH

Com céu claro com poucas nuvens, a máxima prevista para BH será de 30°C ao longo de toda a semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Por Cler Santos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que, a partir da próxima quarta-feira (19/10), a névoa seca que predomina no estado irá se dissipar e haverá possibilidade de chuva. O tempo deve permanecer quente e abafado, mas pancadas de chuva características da primavera voltarão a ocorrer como no início do mês de outubro.

Belo Horizonte amanheceu nesta segunda-feira (17/10) com céu claro e com poucas nuvens. A mínima registrada para a capital foi de 17,8°C na estação Pampulha. A máxima prevista é de 30°C. Ainda de acordo com o Inmet, essa máxima deve ser predominante durante a semana

No restante do estado de Minas Gerais, Noroeste e Norte terão céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Em Monte Verde, no Sul de Minas, a temperatura mínima chegou a 11,1°C. A máxima prevista é de 36°C para Triângulo, Noroeste e Norte.

Para amanhã (20/10), há possibilidade de pancadas isoladas de chuva à tarde para o Sul de Minas. O Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, Região Metropolitana de BH e Campo das Vertentes podem apresentar céu claro a parcialmente nublado, mas sem chuva.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen