Namorado é suspeito de matar mulher com oito facadas

Polícia foi acionada pelos irmãos do suspeitos, que foram até a casa dele para procurá-lo e encontraram o corpo da mulher (foto: Reprodução)

Uma mulher, de 32 anos, foi encontrada morta dentro da casa do namorado, na tarde desse domingo (16/10) no bairro Conjunto Habitacional Celso Alves, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo a Polícia Militar, os irmãos do suspeito acionaram a polícia e guiaram os militares até o quarto onde o corpo estava. O crime teria acontecido durante a madrugada.

De acordo com o irmão do suspeito, o homem entrou em contato durante a madrugada pedindo ajuda com urgência. Mas a ligação só foi retornada uma hora depois e o celular do suspeito estava desligado.

Outra testemunha afirmou que o homem foi até um bar e pediu para que o dono do estabelecimento o levasse até a casa da irmã. Durante o trajeto, o suspeito estava alterado e afirmou que “não poderia voltar para seu bairro, pois teria feito uma besteira e acabado com sua vida”.

O dono do bar confirmou a informação e contou que a irmã do homem não estava em casa. Durante o caminho de volta, o suspeito puxou o freio de mão e saiu do veículo ainda em movimento. Ele fugiu em direção a um matagal.

Leia também: Menina de 12 anos é estuprada pelo pai

Os irmãos do suspeito o procuraram durante a manhã desse domingo, mas não o localizaram. Quando chegaram na casa dele, encontraram o corpo da mulher.

A perícia foi acionada e identificou oito perfurações de faca nas costas, marcas de esganadura no pescoço, um hematoma próximo ao olho direito da vítima e sinais de ato sexual. O corpo foi encontrado já em estágio de decomposição.



O suspeito ainda não foi localizado. O caso foi passado para a Polícia Civil.