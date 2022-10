Mulher acha na rua envelopes com R$ 5 mil e devolve para a dona

Uma moradora do município de Mar da Espanha, próximo a Juiz de Fora, Zona da Mata, encontrou dois envelopes com a quantia de R$ 5 mil e devolveu à dona. Marcelina Machado da Silva, de 56 anos, trabalha em um restaurante e encontrou o dinheiro na rua, nessa quinta-feira (13/10).

Em entrevista exclusiva ao jornalista Kadu Fontana, do Portal RKF, a mulher relatou a história. Por volta das 9h, ela saiu do restaurante para ir ao mercado, a pedido de sua patroa. No meio do caminho, notou os dois envelopes caídos, próximos de um veículo de autoescola.

Horas mais tarde, a patroa de Marcelina encontrou uma postagem no Facebook onde a dona do dinheiro relatava a quantidade perdida e o pedido de ajuda para encontrá-lo, com um número de telefone.

Imediatamente, a mulher ligou para a proprietária, identificada como Elisângela. Após contato por telefone, a trabalhadora devolveu o dinheiro à jovem empresária,que, emocionada, fez questão de retribuí-la com R$ 300, mesmo sob as negativas de Marcelina.

A mulher informou que um de seus funcionários estava com o dinheiro para fazer depósitos, mas acabou perdendo dois envelopes.