Cadela que viralizou ao tentar impedir prisão de tutor é adotada em BH

por Bruno Nogueira*



A cadela caramelo que viralizou nas redes sociais nesta semana ao tentar impedir a prisão do tutor, suspeito de furto a um restaurante no Centro de Belo Horizonte, foi adotada pelo empresário Fabrício Simas, dono de uma barbearia na região. A cachorrinha foi levada um dia após o vídeo ser gravado, na quinta-feira da semana passada (6/10).









Mel foi devolvida para a região e por volta das 12h do dia 7, quando estava saindo para almoçar, Fabrício encontrou a cadela na porta do seu estabelecimento com um semblante triste e amargurado. O empresário, de 36 anos, deu água e comida para a cachorrinha, mas ela parecia não querer nada. O empresário então a prendeu na porta da barbearia para que ela não fugisse.



Mel foi parar na porta do estabelecimento de Fabrício (foto: Fabrício Simas/Arquivo Pessoal)





“Saí para almoçar e trouxe carne, pensando que ela comeria, mas mesmo assim foi difícil. Aos poucos fui tentando conquistá-la, fazendo carinho de hora em hora, e parece que ela começou a gostar de mim”, explica Fabrício.





Novo Lar

Poucas horas depois o barbeiro decidiu deixar Mel entrar no estabelecimento e em um momento em que estava atendendo um cliente, a cadela quis brincar com ele. Fabrício então ligou para sua esposa Isabella e anunciou que a família tinha um novo membro.





No entanto, eles não sabiam da história de Mel com a polícia e o suspeito de furto e nomearam a cadela de Francisca, em homenagem a São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais. A família só ficou ciente dos acontecimentos por meio de um amigo, que enviou o vídeo.



Fabrício decidiu adotar Mel antes de vídeo viralizar (foto: Fabrício Simas/Arquivo Pessoal)





“Ele me mandou o vídeo falando: ‘olha vocês tem uma meliante dentro de casa’. Observei a coleira e o nome, e quando minha esposa chamou ela de Mel a cachorra arregalou os olhos e abanou o rabinho”, conta o empresário.









De acordo com Fabrício, Mel já foi levada para o veterinário para os devidos exames e está muito feliz em seu novo lar. Ele ainda reforça que a cadela não foi abandonada pela Sargento Fenícia Machado, responsável pelo vídeo que viralizou, mas sim deixada sob os cuidados de pessoas em situação de rua que conheciam o suspeito, já que a militar tinha adotado outros animais.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais