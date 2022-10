Belo Horizonte tem sexta-feira de sol; veja previsão

por Bruno Nogueira*





Não existe previsão de chuva em BH neste final de semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press.)

Belo Horizonte amanheceu nesta sexta-feira (14/10) com o tempo ensolarado e poucas nuvens no céu. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a temperatura mínima registrada é de 18°C e a máxima deve chegar a 31°C. Não há previsão de chuva na capital mineira.









Em Minas Gerais também não há previsão de chuva. A temperatura mínima foi de 10,1 °c em Monte Verde, no sul do Estado, a máxima deve chegar a 38°C no Norte.





Amanhã, o céu ficará parcialmente nublado, com temperatura mínima de 18°C e máxima de 29°C. A chuva não deve dar as caras em Belo Horizonte durante o final de semana.



*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen