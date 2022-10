Audiência da faxineira agredida em BH é nesta sexta-feira (14/10)

Lenirge solicita uma indenização na casa dos R$ 60 mil (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press.)

Será realizada na manhã desta sexta-feira (14/10) a audiência que irá julgar o caso da faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, no Juizado Especial Criminal. O empresário Rafael Birro está sendo acusado de lesão corporal por atacar a vítima com jatos de água , em Setembro, no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.