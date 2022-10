Homem bate em mulher e é preso ao tentar agredir vizinhos

Agressões aconteceram em condomínio na zona sul da cidade (foto: Reprodução/Google Street View)



Vinícius Lemos - Especial para o EM

Um homem foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de bater na esposa e ainda ameaçar com uma faca vizinhos que tentavam ajudar a vítima. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (13/10) e as agressões foram presenciadas pela filha do casal.









Vizinhos tentaram impedir que as agressões continuassem, mas o homem tentou invadir o apartamento deles com uma faca mão. A porta foi fechada, o agressor já tinha conseguido entrar parcialmente no local e danificou a entrada da casa.





A onda de fúria dele só parou quando a Polícia Militar (PM) chegou ao condomínio e o conteve. Ele foi preso em flagrante.





A filha da vítima contou que o criminoso chegou a pegar a mulher pelo pescoço e a enforcou. Foi preciso que ela o impedisse de continuar e, ao mesmo tempo, tentar separá-los.





Os policiais também foram informados que há bastante tempo o relacionamento se tornou problemático por conta de brigas cada vez mais recorrentes e violentas.