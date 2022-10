Mulher grávida é agredida e baleada três vezes na perna pelo marido em Unaí

Por Mariana Lage*

Mulher grávida foi agredida e ameaçada de morte antes de ser atingida por disparos na perna (foto: Reprodução/Unaprev)

Um homem foi preso por tentativa de homicídio, após agredir e atirar três vezes na esposa grávida em Unaí, no Noroeste de Minas, na madrugada desta terça-feira (11/10). Ele e o irmão foram presos tentando fugir da polícia.





A mulher tem 31 anos e foi atingida nas pernas. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), ela foi socorrida consciente e orientada e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Unaí. Não há atualizações sobre seu estado de saúde, nem do bebê.





Antes do homem atirar na esposa, a Polícia Militar (PMMG) foi até a residência do casal ao receber uma denúncia anônima de que ele estava armado, fazendo manobras perigosas de carro e que teria brigado com ela. A mulher contou que sofreu uma agressão, saiu da casa e retornou com familiares.





Depois da saída da PM, ela foi novamente agredida e ameaçada de morte pelo homem, que a perseguiu até a rua e atirou nela com uma arma de fogo.













O homem tentou fugir com o irmão, que dirigia embriagado e sem habilitação e tinha 11 munições no bolso da calça. Os dois foram presos em flagrante. Os policiais militares encontraram um revólver com cinco cartuchos deflagrados.