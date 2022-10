Mulher é presa após filha, em suposta fuga de agressões, ser atropelada

Renato Manfrim - Especial para o EM

A suspeita foi conduzida para a Delegacia de Plantão de PC de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação) Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma mulher, de 37 anos, foi presa nesse domingo (9/11) sob principal suspeita de maus tratos contra a filha de sete anos, que tentou fugir das supostas agressões e foi atropelada, sofrendo escoriações pelo corpo.

Além disso, segundo informações do registro da Polícia Militar (PM), a vítima apresentava marcas e hematomas pelo corpo de datas anteriores e o rosto sujo de fezes.

A suspeita tem outros cinco filhos, sendo que quatro também teriam sofrido maus tratos; inclusive, dois deles, um menino de 10 anos e uma adolescente de 15 anos, ainda conforme o registro policial, fugiram de casa e, atualmente, moram em residências de outros parentes.

Os supostos crimes de maus tratos aconteceram em residência do bairro Vila São Cristóvão.

Questionada pelos militares sobre as agressões, a mulher disse que apenas queria ser presa porque não aguentava mais. Em seguida, mais uma vez questionada, a suspeita relatou que, realmente, ficou nervosa com a filha de sete anos após a mesma ter feito suas necessidades na cama e passado o rosto nas fezes.

A suspeita contou ainda à PM de Uberaba que naquele momento quebrou alguns brinquedos da menina e cortou o cabelo dela, como castigo, mas negou que esfregou as fezes no rolo dela e a agrediu fisicamente.

Outros dois filhos da suspeita, meninos de 5 e 9 anos, que também moram com ela, afirmaram aos militares que são constantemente agredidos fisicamente pela mãe e que dormem boa parte do dia para evitarem que ela fique nervosa.

As crianças também disseram que não frequentam a escola e que só ficam em casa.

A mulher foi conduzida para a Delegacia de Plantão de PC para as demais providências. Já as crianças ficaram sob cuidados do Conselho Tutelar.

A reportagem questionou a PCMG se a suspeita após prestar depoimentos ao delegado de plantão foi encaminhada para presídio loca e sobre como estão as investigações do caso, mas não obteve resposta.