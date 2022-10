Dupla é presa com 400 quilos de carne imprópria para consumo

A carne era transportada na carroceria de uma Fiorino de forma inadequada, sem refrigeração (foto: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária)



Ao serem questionados sobre a procedência, eles entraram, segundo a polícia, por diversas vezes, em contradições.



Além do produto irregular, o veículo estava com sinal identificador, o chassi, adulterado.



Em conversa com os suspeitos, os militares conseguiram identificar o fornecedor. O homem já é conhecido no meio policial por envolvimento com furto de gado em Nova Serrana, na mesma região.



A dupla foi presa e levada para a delegacia de Carmo do Cajuru. O homem suspeito de ser o fornecedor não foi detido. A Fiorino foi apreendida.



O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) foi acionado para as devidas providências, e a carne descartada no aterro sanitário de Carmo do Cajuru.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

