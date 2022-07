Equipe dos bombeiros chega para controlar o incêndio que destruiu a carga de carnes (foto: CBMMG/Divulgação )

Um incêndio em um caminhão frigorífico de Caratinga destruiu um carregamento de carnes na tarde deste sábado (23/7). O incidente aconteceu no km 40 da MG-259, sentido Coroaci, próximo a Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce.





O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para controlar as chamas e informou que a carga foi toda perdida. Segundo o motorista, o incêndio teria começado na cabine do veículo. Ninguém se feriu, de acordo com a corporação.