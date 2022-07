Incêndio em caminhão-tanque fecha BR-040

Bombeiros usaram 60 litros de espuma mecânica para controlar as chamas (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um incêndio em um caminhão-tanque carregado com gasolina e diesel bloqueou a BR-040, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (20/07).

Bombeiros Militares de Sete Lagoas e Belo Horizonte foram chamados para combater as chamas.

60 litros de espuma mecânica foram usados para controlar o fogo e 19 mil litros de água, para a fase de resfriamento.

O condutor da carreta sofreu escoriações leves e não precisou ser conduzido para o hospital.





(foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Segundo a concessionária da via, a rodovia permaneceu fechada para a realização segura do trabalho do Corpo de Bombeiros e, após as chamas serem debeladas, a via foi parcialmente liberada nos dois sentidos.

Uma equipe especializada foi ao local do acidente para tranferir a carga e remover a carcaça do veículo.

A pista começou a ser parcialmente liberada nos dois sentidos pela Polícia Rodoviária Federal por volta de 00h30.

Leia também: Criança de 3 anos é atropelada por adolescente em Minas

Ainda não se sabe o que causou o acidente.