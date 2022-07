Fogo atinge palco durante show em BH e extintor de incêndio não funciona

Princípio de incêndio foi registrado durante show de pagode em BH (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um princípio de incêndio atingiu a lateral do palco de um show de pagode que estava sendo realizado na noite desse sábado (16/07) no Mirante Raja Grill, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O episódio ocorreu no início da apresentação da banda Akatu.

O evento precisou ser interrompido por alguns instantes, mas ninguém ficou ferido e a apresentação continuou em seguida. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que uma equipe tenta apagar as chamas com areia, depois de tentarem utilizar um extintor de incêndio que, em um primeiro momento, não funcionou.

Segundo pessoas que assistiam ao show, o incêndio foi controlado em poucos minutos. “Não tem amor pelo Akatu que me leve para o raja grill mais uma vez”, disse em uma publicação no Twitter uma jovem que esteve no evento.

A reportagem entrou em contato com a organização do “Luau do Akatu” e aguarda um retorno. Já o Corpo de Bombeiros informou, na manhã deste domingo (17/07), que não foi acionado para o local.