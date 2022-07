Incêndio assusta moradores em Sapucaí-Mirim, no Sul de Minas

Um incêndio assustou moradores no bairro Florada da Serra, próximo ao centro de Sapucaí-Mirim, no Sul de Minas, na noite dessa segunda-feira (11/7). Famílias chegaram a ficar isoladas na Rua Lírio, e alguns moradores tiveram que deixar suas casas após a fumaça atingir residências.

Segundo o vereador Diego Moraes, que esteve no local, registrou imagens e conversou com o portal Terra do Mandu, pelo menos duas outras casas quase foram atingidas pelas chamas, mas, felizmente, não houve feridos.