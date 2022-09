Vídeo: PM salva criança presa em casa por mãe, que havia ido a uma festa

Criança de 7 anos abandonada em casa pela mãe, de 23 anos, nesse fim de semana, no município de Curral de Dentro, no Norte de Minas Gerais (foto: Redes sociais/Repordução) Uma criança de 7 anos abandonada em casa pela mãe, de 23 anos, mobilizou a Polícia Militar (PM) no último fim de semana no município de Curral de Dentro, no Norte de Minas. A mulher confessou às autoridades que deixou o filho preso e sozinho em um apartamento no Bairro Esperança para ir a uma festa em Salinas.





Segundo o sargento André Luiz Marques, da 2ª Companhia da Polícia Militar Independente, os policiais receberam um chamado no último domingo (25/9), por volta das 23h, de conselheiros tutelares da cidade relatando um caso de abandono de incapaz. As diligências tiveram início depois de vizinhos verem o garoto na varanda chorando e pedindo socorro.

“Os militares planejaram uma estratégia para resgatar a criança. O soldado Hudson Lopes, de forma heroica, entrou no apartamento vizinho e conseguiu resgatar a criança”, comenta Marques. O resgate feito pelo militar foi registrado em vídeo e circula nas redes sociais.

Ao Estado de Minas, o soldado conta que, a princípio, pensou em entrar por uma janela, mas não havia recursos para isso. “As portas estavam todas trancadas. A alternativa foi acessar o imóvel onde estava o menino por meio da residência de um vizinho, já que as sacadas dos apartamentos são bem próximas. A criança estava chorando e desesperada, pois ela estava dormindo e, quando acordou, não encontrou a mãe”, explica o soldado Hudson ao Estado de Minas.

Após fazer contato com o menino e acalmá-lo, o militar pensou em uma forma de resgatá-lo de forma segura. “Peguei uma mangueira de jardim, amarrei nele e o peguei no colo. Com a ajuda de outros militares, transferimos a criança de uma varanda para a outra”, explica.

Após o resgate o menino foi entregue ao Conselho Tutelar, que a deixou sob os cuidados do ex-padrasto, segundo informações da PM.

Os militares, então, iniciaram as buscas pela mãe, mas só a encontraram no dia seguinte, nessa segunda-feira (26/9), por volta das 8h. Às autoridades, ela confessou que deixou o filho trancado em casa para ir a uma festa em Salinas – evento com shows gratuitos em comemoração aos 135 anos da cidade.









Nota da Polícia Civil

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a mulher, de 23 anos, foi encaminhada, na madrugada desta segunda-feira (26/9), à Delegacia de Polícia Civil em Taiobeiras, onde foi ouvida. A Autoridade Policial ratificou sua prisão em flagrante delito pelo crime de abandono de incapaz, sendo arbitrada fiança, conforme previsão legal, a qual foi quitada. A suspeita foi então liberada e segue sendo investigada."