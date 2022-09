Ex-presidente do Villa Nova agride porteiro de prédio no Sion, em BH

O porteiro de um prédio no Sion, região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi agredido pelo síndico na tarde dessa segunda-feira (26/9). Antônio Márcio Botelho, advogado e ex-presidente do Villa Nova, clube de futebol de Nova Lima, teria agredido o funcionário depois que ele pediu demissão.

Câmeras de segurança do condomínio registraram momentos em que o advogado aparece exaltado, na garagem do prédio, mas não o momento exato da agressão. Outros vizinhos, que aparecem descendo do elevador, contiveram o síndico.

Laesty Gomes da Silva, de 65 anos, sofreu trauma na cabeça, fraturou o punho direito e teve inchaço e escoriação no joelho. Ele foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), Laesty relatou que pediu que o condomínio o demitisse para garantir direitos trabalhistas. Segundo o porteiro, o síndico não aceitou o acordo. Laesty bateu a cabeça e caiu no chão após ser empurrado contra a parede pelo advogado.

Márcio Botelho foi presidente do Villa Nova, clube de Nova Lima (foto: Reprodução/Portal Villa Nova)

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como lesão corporal e será encaminhado para polícia judiciária. Márcio Botelho nega o crime. Procurado pela reportagem, ele ainda não se pronunciou.

Gestão no Villa Nova

Ex-presidente do Villa Nova, clube de futebol novalimense, Márcio Botelho ficou quatro anos no cargo e pediu demissão em novembro de 2020, duas semanas antes do fim de seu mandato. Ele é conhecido por discussões com torcedores do time e por uma gestão com baixo aproveitamento.

Em janeiro de 2022, se tornou inelegível para qualquer cargo na diretoria executiva ou no Conselho Deliberativo do clube, após ter suas contas reprovadas pelos conselheiros.

*Estagiária sob supervisão