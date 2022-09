Engavetamento envolvendo cinco carretas bloqueia BR-381, em Itatiaiuçu

Engavetameto envolvendo cinco carretas bloqueou BR-381 e deixou duas pessoas feridas (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um engavetamento envolvendo cinco carretas no km 541,5 da BR-381, em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, interditou o trânsito na rodovia Fernão Dias nesta terça-feira (27).O acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte, mas as causas desse engavetamento ainda não foram divulgadas.De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela via, duas pessoas ficaram levemente feridas no acidente, porém recusaram atendimento médico.O trânsito no trecho chegou a ser totalmente interditado, com congestionamento de 15 quilômetros por volta de 12h50.No momento, todas as faixas já foram liberadas, mas o fluxo de veículos segue com lentidão de seis quilômetros, segundo informações da concessionária.