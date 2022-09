Motorista perde controle de van escolar e destrói parede de casa

Apesar da estrutura da casa ficar bastante danificada, não houve feridos na residência (foto: CBMMG/Reprodução)



Uma van escolar destruiu a parede de uma casa por volta das 10h24 da manhã desta terça-feira (27/9), após a condutora, de 43 anos, perder a direção do veículo na rua Francisco Epifânio Fagundes, em Vespasiano, na Região Metropolitana de BH.









A vítima, que apresentava um ferimento no joelho esquerdo, além de contusões na pelve e no cotovelo esquerdo, recebeu os primeiros socorros no local, foi estabilizada e, em seguida, encaminhada para o Hospital Risoleta Neves, na capital mineira.





A Defesa Civil foi acionada devido ao comprometimento da estrutura da residência.